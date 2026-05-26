人間の約90％が右利きとされていますが、その謎は記事作成時点でも解き明かされていません。オックスフォード大学の研究チームが、「なぜ人間は右利きが多いのか？」について分析しています。Bipedalism and brain expansion explain human handedness | PLOS Biologyhttps://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.3003771Why is almost everyone right-handed? The answer may lie in how we learned t