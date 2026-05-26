KDDIグループが提供するオンライン専用プラン「povo2.0」で、新サービス「povoのスマホ保険」の提供が5月21日に開始となった。月額190円から加入でき、スマートフォン（スマホ）の修理費用を補償するというもの。通信キャリアや端末の購入形態を問わず利用できる点が特徴。これまでのスマホ保険は、キャリア契約や新品購入時に限られるケースが多かったが、povoのスマホ保険はその常識を覆すサービスとなる。●キャリア・新品・