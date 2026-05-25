NNNと読売新聞が5月行った世論調査で、石油製品「ナフサ」をめぐる政府の説明に「納得できない」と答えた人が6割を超えました。■高市内閣支持率は64％NNNと読売新聞が5月行った世論調査で、高市内閣の支持率は、先月の調査から2ポイント下がって64パーセントでした。「支持しない」と答えた人は27パーセントでした。支持する理由では、「指導力がある」「政策に期待できる」という回答も多かったものの、「他によい人がいない」が