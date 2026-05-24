メロン好きな人は今すぐ【シャトレーゼ】へ！ 今だけ味わえる「季節のデザート」が登場しており、華やかな見た目もポイント。お腹も心も満足させてくれそうです。今回は、メロンケーキとメロンアイスをご紹介。手土産にもおすすめのラインナップです。 果肉をトッピングしたメロンのケーキ メロン果肉をトッピングした、季節限定の「プレミアムフレジェ アンデスメロン」。艶やかな天面は、@mam