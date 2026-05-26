タレント・鈴木紗理奈が２６日、公式サイトで、歌手でタレント・あのの番組をめぐる騒動について、所属事務所を通じてコメントを発表した。所属事務所から「ご報告」と題し、「このたび、鈴木が出演していないテレビ番組内において他のタレント様より名前が挙がった件、ならびに、それを受けて鈴木がＳＮＳ上で発信いたしました内容につきまして、多くの皆さまよりご意見・ご心配を頂戴しております。お騒がせしておりますこ