人気サッカー漫画「キャプテン翼」原作者の高橋陽一氏（65）が26日、都内でアート展「キャプテン翼−ONE WORLD ONE TEAM Art Exhibition 2026−」トークイベントに出席した。この日は現在連載中の最新作「キャプテン翼ライジングサンFILALS」の一時休載が発表された。公式Xで「2024年のネーム連載開始以降、週刊ペースで連載を続けてまいりましたが、100話に到達したこの節目に一時、連載をお休みさせていただきます」と説明