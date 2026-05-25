栃木県上三川町の住宅で農業法人を経営する一家の自宅に複数人が押し入り、富山英子さん（69）が20か所以上を刺されて殺害された。息子2人もバールで殴られ重軽傷を負った強盗殺人事件で、実行役となった4人の少年らを犯罪の道に引きずり込んだ「指示役」の20代夫婦が抱えていた"深い闇"とは──。【写真】ヘソピアスをあらわにキャミソール姿でダンスする美結容疑者、ヒョウ柄の肩出しトップスや、猫耳姿も投稿されていたヘッド