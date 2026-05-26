しっかりもの、面倒見が良い、遠慮がち…などのイメージがある「長女」ですが、男子が改めて「長女の彼女」に魅力を感じるのはどんなときでしょうか。今回は『スゴレン』男性読者に聞いた「デート中に『やっぱ、長女っていいわー』とグッとくる瞬間９パターン」を紹介します。【１】自宅デートで、健康を気遣った和食を手早くパパッと作ってくれるとき「家庭的なとこに惹かれる」（２０代男性）など、手際よく料理ができる長女は男