毎晩午前2時から路上に出て、商店や飲食店が路上に捨てた段ボールを集め始めるウー・サウジンさん（71）/Catherine Phillips/CNN香港（CNN）混み合った街路を上手にすり抜けながら、回収した廃棄段ボールを山積みにした手押し車を押す高齢者。香港ではその姿を見かけないことのほうが珍しい。その多くは70代以上で、アジア有数の裕福な都市でなんとか暮らしていくため、わずかな稼ぎを目当てに数十キロの段ボールを運ぶ。肌を焦が