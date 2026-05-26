兵庫県たつの市で母と娘が殺害された事件で、容疑者の姿が複数の駅の防犯カメラに映っていることが分かりました。 5月19日、たつの市の住宅で田中澄恵さん（74）と次女の千尋さん（52）が遺体で見つかった事件では、住所・職業不詳の大山賢二容疑者（42）が千尋さんに対する殺人容疑で全国に指名手配されています。 警察は25日から、大山容疑者が10年ほど前に住んでいた田中さんの家の南隣の空き家に家宅捜索に入っていますが、