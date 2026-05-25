カルビーの「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など14商品は、25日以降、順次、カラーのパッケージからインク色を減らした2色に変更されます。カルビーによりますと、中東情勢の緊迫化により、インクなどの調達が不安定になっている中で商品の安定供給を最優先にした対応で、カラー包装の商品がなくなり次第白黒包装のモノに切り替わっていきます。このほか、カゴメのトマトケチャップや日清製粉ウェルナのパス