時短料理にはもちろん、今や自宅で本格的な味も楽しめる冷凍食品。最近の“冷凍食品事情”をお伝えします。 【写真を見る】利用頻度増える“冷凍食品” 1年前と比べて最も増えた食品は？ 一方で冷凍食品を保管する倉庫は2036年までに建て替え必至に!?【大石邦彦解説】 （大石邦彦アンカーマン）かつては冷凍食品を使うと「手抜きではないか」という罪悪感を抱いていた方もいらっしゃったかもしれませんが、最近はその感覚