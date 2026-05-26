さまざまな人の本音に対し、MCのウエストランド・井口浩之ととろサーモン・久保田かずのぶが本音で斬り込む、赤裸々音声バラエティ『耳の穴かっぽじって聞け！』。5月25日（月）に放送された同番組では、ゲストにハライチの岩井勇気が登場。最近の若手お笑い芸人の“ある収入源”の話題が上がり…。【映像】アルバイトする必要がないレベルで稼げる!? 最近の若手芸人事情今回はMC2人がゲストの岩井と、若手芸人のさまざまな本音を