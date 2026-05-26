【お香M78青雲40本入】 5月29日 発売予定 価格：2,420円 日本香堂は、限定お香「M78青雲」を5月29日より発売する。価格は2,420円。 本商品はともに60年を迎えるウルトラマンシリーズとロングセラーお線香「青雲」が初コラボレーション。「勇気・希望・思いやり」を届け続けてきたウルトラマンシリーズと、未来に向かって今を懸命に「強く生きよう