クマの出没が各地で相次ぐ中、飼っていた猫が襲われるという事態が発生しました。さらに、住宅街の屋根の上にクマが6時間以上居座り。恐怖の瞬間を住民が語りました。クマが現れたのは建物の屋根の上。近隣住民は突然のクマの出現に「なんでここに来んの？」「あんなにでかい犬や猫はいないでしょ」「いやしっかりクマだ…クマだ」と驚きを隠せません。クマは屋根の上に6時間半も居座り続けました。取材班は、この動画が撮影された