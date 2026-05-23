今年4月、料理人でセクシー女優の川越にこさんの調理動画を載せたXのポストが約1454万インプレッションを得て大きな反響を呼んだ。賛否の声が集まるなか、彼女はいま何を思うのか。その胸中と、“女優7割・料理人3割”の活動、そして将来について話を聞いた。 【画像】料理人もセクシー女優も本気で突き詰める川越にこの料理 「まず反応してくれてありがとう」批判を飲み込む覚悟 東京都・八丈島出身の川越にこさん