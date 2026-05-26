VTuberグループ「にじさんじ」のユニット・ROF-MAO（ロフマオ）は26日、公式Xを更新。剣持刀也がROF-MAOとしてのユニット活動を「修了」、同時にROF-MAOの活動が休止期間に入ると報告した。【Xより】ROF-MAO剣持刀也、ユニット活動”修了”について経緯を説明した公式X【全文】文書を記した画像を投稿。「所属メンバーの『剣持刀也』がROF-MAO としてのユニット活動を『修了』することとなりました」と報告した。「ROF-MAOは、