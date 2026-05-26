KADOKAWAは26日、公式サイトとSNSにて、同社が発刊している月刊誌『ダ・ヴィンチ』について、今年11月号（10月6日発売）をもって休刊することを発表した。【写真】読者の情報摂取スタイルの多様化も…『ダ・ヴィンチ』休刊発表のコメント（全文）発表で「月刊『ダ・ヴィンチ』休刊決定のお知らせ」と題し、「KADOKAWAより発刊しております月刊誌『ダ・ヴィンチ』は、2026年11月号（2026年10月6日発売）をもちまして、休刊する