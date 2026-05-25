STARTO ENTERTAINMENTは2026年5月25日に公式Xで、31日に東京ドームで開催されるアイドルグループ「嵐」のライブをめぐり、「公演のチケットをお持ちでない方は、東京ドームへのご来場はお控えくださいますようお願いいたします」と呼びかけた。SNSでは、この注意喚起を受け、会場から漏れ出る公演の音を目当てに会場周辺を訪れる「音漏れ参戦」をしようとする人が見られるとして、非難する声が上がっている。「全員が笑顔で最後ま