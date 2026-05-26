news every.の「ミダシ」が気になるニュース。「入店後まもなくスプレー噴射かGINZA SIX騒然 29人ケガ」についてお伝えします。25日、騒然とした銀座の中心地。『三井住友銀行のロビーで刺激臭みんなせきをしているのどが痛い』と通報がありました。警視庁によると「GINZA SIX」の1階にある三井住友銀行銀座支店で、男が催涙スプレーとみられるものを噴射し、逃走しました。銀行の入り口には壁に何かふきかけたような跡があり、