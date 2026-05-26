プロ野球・読売巨人軍の阿部慎之助監督が娘への暴行容疑で逮捕されその後釈放された事件で、娘が「チャットGPT」に相談したうえで児童相談所に連絡していたことがわかりました。【映像】逮捕され釈放された阿部慎之助監督阿部慎之助監督（47）はきのう、東京・渋谷区の自宅で18歳の娘に暴行を加えた疑いで現行犯逮捕され、その後釈放されました。その後の捜査関係者への取材で、娘が生成AIの「チャットGPT」に「父親から暴力