裁定委員会への諮問を経て決定Jリーグは5月26日、アビスパ福岡に対する懲罰が決定したと発表した。前監督がスタッフに対して行ったハラスメントの対応に対し、罰金100万円と、けん責処分となった。対象となった事案は、福岡の前監督がスタッフに対して行ったハラスメントに該当する行為に関するもの。同クラブは当該行為を防止し、早期に発見して是正するために必要な体制を整備しておらず、内部統制上の不備が認められ、Jリー