球界に激震が走っている--巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）が25日、暴行の疑いで現行犯逮捕されたと各メディアが一斉に報じた。全国紙社会部記者が語る。【写真】引退セレモニーで子供の投球を受ける阿部慎之助容疑者。夜の西麻布をマスク姿で歩く選手時代の阿部容疑者も「関係者によると、25日の午後7時すぎ、18歳の娘が阿部容疑者から暴行を受けたとして、児童相談所から110番通報があったといいます。阿部容疑者は現行犯逮捕