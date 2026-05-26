シンガー・ソングライターのホールジーが、新作映画「Replacer」で主演を務める。「サイコ・セクシュアル・ホラー」である本作は、ホールジー自らと俳優で監督のアヴァン・ジョーギアが共同脚本を担当。監督はジョーギアが務める。さらに「マトリックス」シリーズのリリー・ウォシャウスキー監督が製作総指揮として参加する。 【写真】子宮内膜症に流