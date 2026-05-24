育休中、夫が働けなくなったこともあり、本格的に株式投資を始めたというちょる子さん。両親が投資をしていたというものの、節約家のため決してお金持ちらしい生活を送ってきたわけではなく、学生時代は100円のパンで1日過ごしていたことも……。そんな庶民感覚あふれるちょる子さんは、いかにして今のマインドと資産を手にすることができたのか。直撃しました!【写真】真似したら億り人になれる？ちょる子さんの24時間スケジュ