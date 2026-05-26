パパさんの隣に寄り添う猫…。毛づくろいする姿が反響を呼んでいます。話題の投稿は60万回以上表示され「味見をしてるんだよ！いつか食べてやると」「毛繕いというより美味しい…？」「ねっこ様が毛繕いをする相手は自分より格下だと位置付けている存在です」とのコメントが寄せられていました。 【動画：猫にいつも『毛づくろいされるパパ』→毛並みよくなるの？と聞いたら…ほっこりする投稿】 毛づくろいで愛情表現？ X