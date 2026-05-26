兵庫・たつの市の住宅で母と娘2人が殺害された事件で、元隣人の男が指名手配されている。警察は、事件後に服の着替えや凶器の処分をした可能性があるとみている。一方、親族や知人は「おとなしくトラブルもなかった」と話しており、動機の解明と行方の特定が急がれている。「人を殺した」服を着替え・凶器処分か兵庫・たつの市の自宅で母と娘が殺害され、かつての隣人が指名手配されている事件。容疑者の親族がFNNの取材に応じた。