巨人・阿部慎之助監督の電撃辞任は海を越え、韓国でも大きく報じられている。娘への暴行疑惑で現行犯逮捕され、その後、釈放。さらにシーズン途中で監督を辞任するという異例の事態は、日本球界だけでなく、韓国にも衝撃を与えた。【写真】前代未聞…阿部監督の電撃逮捕、韓国メディアの反応しかも韓国での扱いは、スポーツメディアにとどまらなかった。スポーツ紙、通信社、一般紙、経済メディア、公共放送までが相次いで報道。日