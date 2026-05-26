俳優の賀来賢人が２６日、日本テレビ系「しゃべくり００７」で、長年共演ＮＧとしていた俳優を告白。相手も「共演ＮＧ」にしていたことが明らかになった。この日のゲストの賀来賢人は、叔母が俳優の賀来千香子。「叔母が女優でして、自分が全然世に名が出てないときに、番組にでるとどうしてもその話題になってしまう。それが悔しい」と、まだ今ほど売れていない若手時代の頃の思いを吐露。「なんで自分の力で仕事ができないん