長崎市で行方不明となった男子児童を発見した、県警の嘱託警察犬と指導手に感謝状が贈られました。 感謝状を受けたのは県警の嘱託警察犬「サム号」と、指導手の栗粼 栄さんです。 サム号と栗粼さんは5月8日、長崎市で行方不明となっていた男子児童を捜索。 枕カバーのにおいを頼りに児童を追跡し、風頭公園近くで保護しました。 おととしも諫早市で行方不明者を発見していて、感謝状が贈られ