阿部慎之助容疑者警視庁は25日、娘に対する暴行の疑いで、プロ野球巨人監督の阿部慎之助容疑者（47）を現行犯逮捕した。捜査関係者への取材で分かった。容疑を認めている。逮捕容疑は東京都内で娘（18）をつかんで倒し、暴行を加えた疑い。「姉妹でけんかしているところを静かにしろと言ったら、言い返してきたのでかっとなった」と供述している。25日午後7時10分ごろ、児童相談所が「父親から暴行を受けた」と110番した。