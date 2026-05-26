お笑いコンビ・空気階段の鈴木もぐら（38）が、お笑い芸人・バイク川崎バイク（BKB）のYouTubeチャンネル『BKB美容室チャンネル』に出演し、ヘアカットに挑戦した。【動画】鈴木もぐらの髪をBKBがカットする模様同チャンネルは、元美容師でもあるBKBが、知人の芸人や芸能人の髪をカットする企画。「77人目はキングオブコントチャンピオンにして最近激痩せをはたしたギャンブラー、空気階段鈴木もぐら様です」と紹介し、鈴木を