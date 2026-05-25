テレビ朝日系バラエティー番組「あのちゃんねる」内でのタレント・あの（年齢非公表）の舌禍が混乱を極めている。【もっと読む】50代実業家と不倫同棲報道…鈴木紗理奈の起死回生は「女性の同情票」しかなくなった同番組ではあのが、番組演出上の問いに答える形で、嫌いな芸能人としてタレント・鈴木紗理奈（48）の名を挙げた。その後、鈴木が自身のインスタグラムで「だいぶ後輩なうえ、そんなにからみもない」「普通にいじめ