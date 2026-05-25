お笑いコンビ「スリムクラブ」の真栄田賢さん（50）が、2026年5月22日にXを更新。新幹線でのエピソードを明かした。「僕は新幹線不平等条約だと思います」真栄田さんはXで、「新幹線で、後ろの席の60代くらいの女性に『シート倒してもよろしいでしょうか？』と聞いたら、『いいわよ』と」言われたエピソードを投稿した。「いいわよ」の返事が「気難しそうだな」と感じたが、「僕はどうしても寝たかったので、シートをMAXに倒しまし