「そんなに食べていないのに太る」という声をよく聞く。実はその背景には、自分では気づいていない“ちょっとした食習慣”が隠れていることもあると、医師は指摘する。 【画像】『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』 『糖毒脳 いつまでも「冴えた頭」でいるために知っておきたいこと』より一部抜粋、再構成してお届けする。 膵臓に「休息」を与えていますか？ 食事習慣を改善する上で最も