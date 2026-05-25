輸出が禁止されている中国に対して高性能半導体を密輸したとして、台湾が3人の身柄拘束を行ったことが分かりました。台湾にとって半導体密輸に対する初の本格的な取り締まりになると伝えられています。Taiwan Moves to Detain Three Over Nvidia AI Chip Smuggling to China - Bloomberghttps://www.bloomberg.com/news/articles/2026-05-21/taiwan-seeks-to-detain-three-in-ai-chip-smuggling-crackdownTaiwan raids 12 location