白昼、衆人環視の中で爽やかに晴れ渡った日曜のお昼。千葉県・市川市動植物園のサル山には人気の子ザル・パンチくんを一目見ようと多くの人が訪れていた。子連れの家族のほか、外国人観光客もたくさん駆けつけていた。すると突然、青い着ぐるみに絵文字風のキャラクターのかぶり物をした人物が柵を越え、数ｍ下のサル山の敷地内に飛び降りた。「えっ、マジか!?」「マイガッ！」観客から悲鳴が上がる。着地の際に転がった衝撃でかぶ