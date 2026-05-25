5月中旬の平日、飲食店が集まる東京・赤羽。「やきとん」と書かれた赤提灯がぶら下がる庶民派な店で、生ビールを前にしていたのは、女優の比嘉愛未だ。グレーの半袖Tシャツにカーキのパンツというラフなスタイルで、つまみを口に運んでいく――。「比嘉さんと、女優の徳永えりさんが仲よさそうに話していました。ドラム缶をテーブル代わりにした店で、パイプ椅子に座って路面で乾杯していたので、驚きました。女優さんにしてはか