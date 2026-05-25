単身世帯の増加に伴い、“孤独死”の件数も年々増加傾向にある。こうした背景から、近年注目を集めているのが「特殊清掃」という仕事だ。では、この特殊清掃という業種は、新規参入しやすいビジネスなのだろうか。都内を中心にさまざまな現場で特殊清掃を手がけるブルークリーン株式会社で働きながら、特殊清掃の実態を伝える登録者5万3000人以上のYouTubeチャンネル「特殊清掃チャンネル」を運営している鈴木亮太さんに、詳