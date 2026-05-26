ウクライナとの長期戦を続けるロシアのウラジーミル・プーチン大統領に対するロシア国内の世論が目に見えて悪化している。英紙ガーディアンは24日（現地時間）、プーチン大統領の側近、財界要人、西側情報当局関係者へのインタビューを通じて「ロシアでクーデターが迫っているという話はやや誇張されたものだが、プーチン大統領の統治期間中で最も困難な時期であることは疑いの余地がない」とロシアの現状を診断した。財界の関係者