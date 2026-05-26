カーボベルデ共和国の沖合に停泊するクルーズ船「MVホンディウス」に向かう小型船＝6日/AFP/Getty Images（CNN）スペイン保健省は25日、 クルーズ船「MVホンディウス」から避難し、首都マドリードの病院で隔離されていたスペイン人が、ハンタウイルスの検査で陽性反応を示したと発表した。この患者は、MVホンディウスに乗船していた14人のスペイン人のうちの1人である。一行は今月10日からマドリードの国防病院で隔離生活を送って