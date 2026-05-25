Art Gallery M84は、2026年7月13日(月)よりギド・アルゼンチーニ写真展『女性的宇宙』を開催する。今回の作品展は、Art Gallery M84の第171回目の展示として実施する個展だ。■満ち足りた優美さ、甘美さ、そして妖艶さが素敵に跋扈しているギド・アルゼンチーニは、2007年刊行の「The World’s Top Photographers : Nudes(RotoVision)」で、世界の名だたる写真家 30人の1人として、現代のヌード写真を語る上で重要な人物として取り
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