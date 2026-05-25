木村拓哉の教えアイドルグループ『Snow Man』目黒蓮（29）のスケジュール争奪戦が勃発している。目黒は１月から米ハリウッド製作の配信ドラマ『SHOGUN 将軍』シーズン２の撮影でカナダに滞在中。年内はSHOGUN優先のスケジュールだという。２月公開の浜辺美波（25）とのダブル主演映画『ほどなく、お別れです』のイベントには現地からリモート出演した。同作はダブル主演でありながら、２月６日の公開初日から３月22日まで45日間で