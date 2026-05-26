日本代表DF冨安健洋が退団を示唆した。長きに渡り、膝の怪我に悩まされ続けてきた27歳のDFは、昨年７月にプレミアリーグのアーセナルとの契約を解除。無所属でリハビリを続けた末、12月にオランダの名門アヤックスに加入した。アヤックスでは公式戦９試合に出場し、１アシストを記録。現行契約は2026年６月30日までとなっており、去就が不透明ななか、５月26日に自身のインスタグラムを更新。こう綴った。 「アヤックス