元日本テレビのフリーアナウンサー岩田絵里奈（30）が、25日放送のニッポン放送「大沢あかねLUCKY7」（月〜金曜午後9時50分）にゲスト出演。姉の職業について語った。パーソナリティーのタレント大沢あかねとトーク。アナウンサーを志す前の目標について「目指していたのが海外の金融業界で働くことだったということで」と聞かれると、岩田は「そうなんです。みんな知らないと思うんですけど、姉が12歳年上で」と語り、「姉が海