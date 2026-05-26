元フジテレビアナウンサーの中村仁美（46）が26日、TBS系「ひるおび」（月〜金曜午前10時25分）に生出演。巨人阿部慎之助監督が暴行の疑いで逮捕（その後釈放、監督辞任）された件についてコメントした。阿部監督から暴行されたという長女が、チャットGTPに相談をして児童相談所に助けを求めたことで、警察に通報がいき、阿部監督が暴行の疑いで現行犯逮捕された事情について番組では経緯を説明。児童相談所は25日午後7時10分ごろ1