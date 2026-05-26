J2甲府は26日、DF野澤陸（27）が、WEリーグRB大宮のDF金平莉紗（27）と結婚したことを発表した。野澤はクラブを通じ「日頃より応援してくださっている皆様、いつもありがとうございます。この度、RB大宮アルディージャWOMENの金平莉紗さんと5/21に入籍しましたことをご報告致します」と結婚を報告。「これからはお互いに支え合いながら切磋琢磨し、笑顔の絶えない家庭を築いていきたいと思います。家族の為により一層努力して