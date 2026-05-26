声優の宮野真守（42）が26日、公式ブログを更新。2010年から続けている「アメーバブログ」について、6月7日をもって更新を終了すると発表した。2010年から更新している宮野のオフィシャルブログ。この日「アメーバブログについてのお知らせ」と題し「宮野の声を楽しみにしてくれている皆様へこの度、ファンクラブサイトリニューアルオープンにつき、アメーバブログでの更新は6/7（日）に、終了することになりました」と報告