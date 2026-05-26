ホルムズ海峡の事実上の封鎖で立ち往生していた日本向け原油タンカーが伊勢湾に到着しましたが、中東情勢の先行きは依然不透明です。ナフサ高騰の影響で、大手スーパーでは売り場に変化が現れました。消費者の行動の変化も求められているのかもしれません。■戦闘地域で耐え…初めて海峡を脱出25日午前、伊勢湾内。ミサイルなどが飛び交った地域から帰ってきました。ホルムズ海峡を通過したIDEMITSU MARU。名古屋港にある製油所に