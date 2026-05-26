日本俳優連合（JAU・日俳連）は25日、公式Xを更新。声優の津田健次郎が、生成人工知能（AI）により自身の声を無断で模倣した動画が公開されているとして、TikTokの運営会社に動画の削除を求めて東京地裁に提訴していることについて、「日本俳優連合は津田健次郎さんの勇気あるアクションを支持します」と伝えた。【動画】めっちゃ若い！28歳当時の津田健次郎訴状によると、2024年7月〜25年9月に氏名不詳者が特定のアカウントで